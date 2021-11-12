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اضطراب خطير.. إيلون ماسك يبيع المزيد من أسهم تسلا بهذا المبلغ

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Tesla CEO Elon Musk gestures as he visits the construction site of Tesla's Gigafactory in Gruenheide near Berlin, Germany, August 13, 2021. (File Photo: Reuters)
مؤسس تسلا، إيلون ماسك
وول ستريت

اضطراب خطير.. إيلون ماسك يبيع المزيد من أسهم تسلا بهذا المبلغ

أغنى أغنياء العالم يتخلى عن المزيد من أسهم شركة السيارات الكهربائية

دبي - العربية.نت

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أظهرت إفصاحات تنظيمية الجمعة أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك باع المزيد من أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بعد بيعه أسهما بحوالي 5 مليارات دولار في أعقاب استطلاع أجراه على تويتر.

كان ماسك، أغنى شخص في العالم وأكبر مساهم في تسلا، قد قال على تويتر في مطلع الأسبوع إنه سيبيع 10% من أسهمه إذا وافق متابعوه على منصة التواصل الاجتماعي على هذه الخطوة، بحسب "رويترز".

بعد أيام، باع ماسك أسهما بخمسة مليارات دولار، بما يعادل 3% من إجمالي حيازته، في أول خطوة من نوعها منذ 2016.

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قبل أيام خسر ماسك 50 مليار دولار، خلال يومين بعد انخفاض أسهم شركة تسلا، بعد أيام مضطربة لشركة صناعة السيارات.

بدأ الاضطراب عندما سأل ماسك متابعيه على تويتر خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي عما إذا كان يجب عليه بيع 10% من حصته في الشركة، تلاها أنباء عن قيام شقيقه كيمبال ببيع الأسهم قبل الاستطلاع مباشرة.

توجت الاضطرابات بما جرى نقله الثلاثاء الماضي عن مايكل بيري، المستثمر الذي اشتهر بفيلم "The Big Short"، قائلاً إن ماسك قد يرغب في بيع الأسهم لتغطية ديونه الشخصية.

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