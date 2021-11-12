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بورصة طوكيو.. زيادة التكاليف تهدئ تأثير قفزة أسهم التكنولوجيا

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الأسواق العالمية

بورصة طوكيو.. زيادة التكاليف تهدئ تأثير قفزة أسهم التكنولوجيا

مكاسب للجلسة الثانية.. مؤشر نيكي يغلق مرتفعا 1.13% إلى 29609.97 نقطة

طوكيو - رويترز

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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع الجمعة، مدعومة بأسهم التكنولوجيا، إذ أقبل المستثمرون على الشراء غير أن الارتفاع في بورصة طوكيو جاء دونه في الأسهم العالمية، بسبب مخاوف بشأن تأثير زيادة التكاليف على أرباح الشركات.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.13%، مسجلا 29609.97 نقطة ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.31% إلى 2040.60 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا، المدير العام في قسم الأبحاث لدى تاتشيبانا للأوراق المالية "الأسهم اليابانية متأخرة إلى حد كبير عن الأسواق العالمية ومعدل السعر إلى الأرباح منخفض مقارنة بالدول الأخرى، مما دفع المستثمرين إلى شراء الأسهم اليابانية".

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وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب على مؤشر نيكي مقتفية أثر وول ستريت، حيث ارتفع مؤشر شركات أشباه الموصلات بعد أسوأ جلسة له منذ أكثر من ستة أسابيع.

وارتفع سهم سوفت بنك جروب 2.58% مسجلا ارتفاعا بنسبة عشرة بالمئة خلال الأسبوع، بينما تقدم سهم طوكيو إليكترون لصناعة معدات إنتاج الرقائق 1.96%.

على الجانب الآخر خسرت أسهم سوزوكي موتورز 2.38% بعد أن جاء صافي ربح الشركة في ستة أشهر أقل من توقعات السوق.

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