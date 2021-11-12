شركات السلع الفاخرة تقود موجة صعود الأسهم الأوروبية

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا قياسيا، الجمعة، مع صعود أسهم قطاع السلع الفاخرة بدعم من أرباح قوية لشركة ريتشمونت المالكة للعلامة التجارية كارتييه.

بحلول الساعة 0828 بتوقيت غرينتش صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% مسجلا ارتفاعا قياسيا جديدا في المعاملات المبكرة.

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قفز سهم ريتشمونت 7.8% بعدما فاقت أرباح الشركة التوقعات في النصف الأول من السنة المالية، وقالت إنها تبحث عن مستثمرين لوحدتها يوكس التي تسجل خسائر في خطوة من المتوقع أن تلقى استحسانا من المساهمين.

تصدرت أسهم السلع الشخصية والمنزلية المكاسب، إذ قفز سهم إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة بعد أنباء ذكرت أن شركة لوي فيتون تعتزم فتح أول متجر معفي من الرسوم الجمركية في الصين.

صعد سهم شركة الاتصالات الألمانية دويتشه تيليكوم 2.1% بعدما فاقت أرباحها التوقعات ورفعت توقعاتها للسنة بأكملها لثالث مرة، مما زاد عدد المشتركين في وحدتها الأميركية تي موبايل.

ارتفع سهم شركة أتلانتيا الإيطالية للبنية التحتية 1.2% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لعام 2021.