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89.7 تريليون دولار القيمة السوقية لأكبر 10 بورصات في العالم

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تداول السعودية
الأسواق العالمية

89.7 تريليون دولار القيمة السوقية لأكبر 10 بورصات في العالم

تصدرت السوق السعودية البورصات العربية ومنطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية بـ2.69 تريليون دولار

دبي - العربية.نت

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ظلت سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تداول" بين أكبر عشر بورصات في العالم من حيث القيمة السوقية في نهاية سبتمبر الماضي، البالغة قيمتها معا 89.68 تريليون دولار.

وتصدرت السوق السعودية البورصات العربية ومنطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية بـ2.69 تريليون دولار "10.07 تريليون ريال" بنهاية سبتمبر الماضي.

وحققت سوق الأسهم السعودية هذا المركز على الرغم أنها كانت بين أقل بورصتين في نسبة الارتفاع في القيمة السوقية على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي، من بين أكبر عشر بورصات من حيث القيمة السوقية في العالم، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية 10.3% خلال عام، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وأصبحت سوق الأسهم السعودية بين أكبر عشر بورصات في العالم منذ إدراج شركة أرامكو السعودية في الـ11 من كانون الأول/ ديسمبر 2019، كونها ضمن أكبر شركات مدرجة في العالم بقيمة سوقية تقارب تريليوني دولار.

وارتفعت القيمة السوقية لأكبر عشر بورصات في العالم 0.2% "145.8 مليار دولار" خلال شهر، لتبلغ 89.68 تريليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 89.54 تريليون دولار بنهاية أغسطس السابق له.

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