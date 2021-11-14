قيمة "سوق دبي" ترتفع إلى 17 مليار درهم بدعم من الطروحات المرتقبة

ساعدت موجة من الإعلانات عن طروحات أولية جديدة منذ بداية الشهر، في دفع القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى حوالي 17 مليار درهم.

وساهم ذلك في ارتفاع سهم سوق دبي المالي بنحو 110% منذ الأول من نوفمبر الحالي.

مادة اعلانية

يأتي ذلك بعد أن أعلن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي، في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة، وتحفيز وتيرة النمو فيه.

ومن بين الطروحات الأولية المرتقبة شركات ديوا وتيكوم وسالك.