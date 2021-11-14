بدء اكتتاب المستثمرين المؤهلين في "جروب فايف" السعودية بسعر 35 ريالا

يبدأ اليوم الأحد اكتتاب المستثمرين المؤهلين في شركة جروب فايف السعودية للأنابيب التي ستطرح أسهمها في السوق الموازية "نمو"، بسعر 35 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وتتولى مجموعة الدخيل المالية دور المستشار المالي للطرح العام الأولي.

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وتستمر فترة الطرح التي ستبدأ اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، حتى يوم الخميس 18 نوفمبر 2021.

وكانت مجموعة الدخيل المالية السعودية، قد أعلنت عن طرح أسهم شركة جروب فايف السعودية للأنابيب للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الموازية "نمو".

وتطرح الشركة 2.8 مليون سهم عادي تمثل 10%، من أسهمها التي سيتم إدراجها في السوق الموازية.

تعمل الشـركة علـى إنتاج وبيع وتسويق أنابيـب الصلـب الملحومـة حلزونيـاً، ويُعتبـر مصنـع "جـروب فايـف السـعودية للأنابيـب" مـن المصانـع المتقدمـة فـي إنتـاج أنابيـب الصلـب فـي المملكـة العربيـة السـعودية ودول مجلـس التعـاون الخليجـي، وتبلـغ طاقتـه الإنتاجيـة 550 ألـف طـن متـري سـنوياً.

وتتعامـل "جروب فايف" مـع عـدد مـن العمـلاء داخـل المملكـة وخارجهـا، ويتمثــل العمــلاء الرئيســيون فــي غالبيتهــم بمؤسســات ســعودية تابعــة لجهــات حكوميــة أو مقاوليــن فــي مشاريع حكوميـة منهـا المؤسسـة العامـة لتحليـة الميـاه المالحـة، وشـركة أرامكو السـعودية، وغيرهـا.

وقالت الشركة إنها تعتزم أن تكون من أكبر الشركات المنتجة لأنابيب الصلب في الشرق الأوسط، ومطابقة لمختلف المعايير الدولية.

كانت "جروب فايف" قد تأسست كشـركة ذات مســؤولية محدودة مختلطة في عام 2000، برأس مـال 30 مليون ريال في الدمام، وقامــت فيمــا بعــد بزيادة رأس مالها إلى 90 مليـون ريـال.

وفي عام 2020، قامت الشركة بزيــادة رأس مالها إلى 280 مليـون ريــال.

وفــي عــام 2021، تحولــت "جروب فايف" إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة، برأس مــال يبلغ 280 مليون ريال، مقسـم إلـى 28 مليـون سـهم عـادي مدفوعـة القيمـة بالكامـل.