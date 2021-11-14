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شركة "إدارات للاتصالات" تتقدم بطلب رسمي للإدراج في سوق "نمو"

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السوق الموازية نمو
السوق الموازية نمو
سوق السعودية

شركة "إدارات للاتصالات" تتقدم بطلب رسمي للإدراج في سوق "نمو"

الطلب خاضع للمراجعة من هيئة السوق المالية السعودية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس"، عن قيام شركتها التابعة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات "إدارات" بالتقدم رسمياً إلى هيئة السوق المالية السعودية، بطلب التسجيل والإدراج المباشر في السوق الموازية (نمو).

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن "إدارات" التابعة والمملوكة بنسبة 50% كانت عينت شركة فالكم للخدمات المالية مستشارا ماليا للبدء بإجراءات التسجيل والإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".

وأفادت الشركة بأن التقدم بطلب التسجيل والإدراج المباشر في السوق الموازية (نمو) لا يعني بأي حال من الأحوال الحصول على الموافقة من مقام هيئة السوق المالية السعودية، بل هو خاضع للمراجعة والدراسة الوافية واستيفاء أي ملاحظات أو متطلبات إضافية قد ترد من قبل الجهة ذات الصلاحية.

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