الذهب يتراجع عن أعلى مستوى مسجل في 5 أشهر

هبطت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، متراجعة عن أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمسة أشهر سجلته خلال الجلسة السابقة، في وقت قام المستثمرون الحذرون بتقييم ما إذا كان ارتفاع التضخم سيؤدي إلى استجابة أكثر قوة من البنوك المركزية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1858.73 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1859.30 دولار.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 24.97 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين 1.2% إلى 1069.54 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 1.2% إلى 2084.50 دولار للأونصة.