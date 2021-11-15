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المركزي المصري يبيع أذون خزانة بـ 1.6 مليار دولار لأجل سنة

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المركزي المصري
البنك المركزي المصري
اقتصاد مصر

المركزي المصري يبيع أذون خزانة بـ 1.6 مليار دولار لأجل سنة

متوسط العائد يبلغ 2.99% ومن المقرر إجراء التسوية غدا الثلاثاء

دبي - العربية.نت

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قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إنه باع أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 1.6 مليار دولار عند متوسط عائد 2.995%.

ومن المقرر إجراء التسوية غدا الثلاثاء.

كانت الحكومة المصرية حصلت على موافقة للانضمام إلى مؤشر "جي بي مورغان" لسندات حكومات الأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير.

سيكون لمصر وزن تقديري في المؤشر عند 1.85%. كما حوالي 14 فئة من السندات الحكومية المقومة بالجنيه المصري وقيمتها الإجمالية 26 مليار دولار، مؤهلة للمؤشر القياسي. ومتوسط عائد تلك السندات 14.9% ومدتها 2.9 عام.

من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارا، بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار.

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