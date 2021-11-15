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اليورو يتراجع.. والدولار يحلق قرب أعلى مستوى في 16 شهرا

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اليورو يتراجع.. والدولار يحلق قرب أعلى مستوى في 16 شهرا

التضخم الأميركي يرفع رهانات زيادة أسعار الفائدة على العملة الخضراء

لندن - رويترز

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لامس اليورو، اليوم الاثنين، أدنى مستوى له منذ مايو/ أيار 2020 مقابل الفرنك السويسري، وهو من عملات الملاذ الآمن، في حين يحوم الدولار قرب أعلى مستوى في 16 شهرا، إذ رفع التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على زيادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

مع تزايد مخاوف التضخم واستمرار الضغوط على النمو الاقتصادي العالمي بفعل القلق حيال جائحة كوفيد-19، وصل الفرنك السويسري إلى 1.0530 مقابل اليورو في تعاملات الليلة الماضية، وهو أعلى مستوى له مقابل العملة الأوروبية الموحدة في 18 شهرا.

ارتفعت العملة السويسرية 0.1% إلى 1.0535 مقابل اليورو بحلول الساعة 1210 بتوقيت غرينتش.

ولم يكن الدولار الأميركي، وهو ملاذ آمن آخر، بعيدا عن أعلى مستوى في 16 شهرا الذي لامسه الجمعة بعد أن شجعت بيانات أظهرت قفزة حادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي الأسواق على توقع أول زيادة في أسعار الفائدة الأميركية بحلول يوليو /تموز من العام المقبل.

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