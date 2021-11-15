اكتتاب "المنجم للأغذية".. بدء تلقي طلبات المؤسسات اليوم

تبدأ اليوم الاثنين فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة "المؤسسات" وعملية بناء سجل الأوامر في اكتتاب شركة المنجم للأغذية، لطرح 18 مليون سهم تمثل 30%، من رأس مالها في السوق المالية السعودية.

وقالت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لـ"المنجم للأغذية"، إنه تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 55-60 ريال للسهم، وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

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وستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 3.3 مليار ريال و 3.6 مليار ريال.

وذكرت "إتش إس بي سي العربية السعودية"، في بيان على "تداول"، أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة يبلغ 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 2.999 مليون سهم.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 18 مليون سهم بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 16.2 مليون سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

وتنتهي فترة اكتتاب المؤسسات في يوم 21 نوفمبر 2021، فيما سيكون الاكتتاب الأفراد لمدة يومين تبدأ بتاريخ 5 ديسمبر 2021.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على الإدراج في السوق الرئيسية بتاريخ 17 أغسطس 2021، في حين حصلت على موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الطرح في 28 سبتمبر 2021. وأوضحت الشركة أن السعر النهائي للأسهم المطروحة سيحدد بعد الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر.

وتتولى شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عملية المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام المحتمل للشركة.

وتُعد "المنجم للأغذية" إحدى أكبر شركات الأغذية في المملكة العربية السعودية، وتمتلك الشركة نموذجا تشغيليا فريدا يتمثل باستيراد وتسويق وتوزيع وإنتاج مجموعة متنوعة من الأغذية المجمدة والمبردة والجافة.

وخلال العام الماضي، بلغت مبيعات الشركة أكثر من 2.5 مليار ريال العام الماضي، بزيادة 5% على أساس سنوي، وتضاعف هامش ربحها قبل الزكاة وضريبة الدخل، وحققت أرباحاً بقيمة 230 مليون ريال بزيادة 111% عن عام 2019.

وفي النصف الأول من العام الجاري، بلغت الإيرادات 1.243 مليار ريال بانخفاض طفيف مقابل 1.289 مليار ريال في النصف الأول من عام 2020 بسبب انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات نتيجة لزيادة العروض الترويجية.