سهم "العربية للتعهدات" يتصدر ارتفاعات الأسهم السعودية في أولى تداولاته

تصدر سهم الشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" ارتفاعات سوق الأسهم السعودية في بداية جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 10% عند سعر 120.8 ريال، في أول يوم لإدراج وتداول السهم.

وبلغت قيمة التداول على السهم نحو 165 ألف سهم، عبر التداول على نحو 1498 سهم.

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تزامن ارتفاع سهم العربية للتعهدات الفنية، مع تراجع مؤشر السوق "تاسي" بنسبة 0.11% تعادل 13.25 نقطة ليصل إلى مستوى 11899.8 نقطة.

وذكرت "تداول السعودية" في بيان سابق، أنه سيتم تداول أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية برمز 4071، وبالرمز الدولي SA15D1I1VJH7 على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وأفادت "تداول السعودية" بأنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وطرحت الشركة في أكتوبر الماضي 15 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021، وانتهت في يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021 باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 1.5 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 100 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وتمت تغطية اكتتاب شريحة المؤسسات 126 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، فيما بلغت تغطية اكتتاب الأفراد 1482% حيت تجاوز عدد المكتتبين 650 ألف مكتتب قاموا باستثمار 2.2 مليار ريال.