توصية بزيادة رأسمال "زهرة الواحة" 50% عن طريق توزيع أسهم منحة

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة عن طريق رسملة الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهمين.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن التوصية تشمل زيادة رأس المال من 150 مليون ريال، إلى 225 مليون ريال، لتكون نسبة الزيادة 50%، وبقيمة 75 مليون ريال.

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وذكرت أن الزيادة في رأس المال تهدف إلى تعزيز ملاءة الشركة المالية وتدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021، بنسبة 15%، بقيمة إجمالية 22.5 مليون ريال.