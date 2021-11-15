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توصية بزيادة رأسمال "زهرة الواحة" 50% عن طريق توزيع أسهم منحة

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زهرة الواحة للتجارة
زهرة الواحة للتجارة
سوق السعودية

توصية بزيادة رأسمال "زهرة الواحة" 50% عن طريق توزيع أسهم منحة

سيصبح رأس المال بعد الزيادة 225 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة عن طريق رسملة الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهمين.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن التوصية تشمل زيادة رأس المال من 150 مليون ريال، إلى 225 مليون ريال، لتكون نسبة الزيادة 50%، وبقيمة 75 مليون ريال.

وذكرت أن الزيادة في رأس المال تهدف إلى تعزيز ملاءة الشركة المالية وتدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021، بنسبة 15%، بقيمة إجمالية 22.5 مليون ريال.

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