سوق دبي المالي.. أعلى مستوى بـ 4 سنوات ومليار درهم للشركات الناشئة

أعلن نائب حاكم دبي ووزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم إطلاق صندوق حي دبي للمستقبل بمليار درهم للاستثمار في الشركات الناشئة.

أضاف الشيخ مكتوم بتغريدة على "تويتر" بحسب وكالة "رويترز" أن الهدف من الصندوق "دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا وتشجيع الشركات الرقمية الناجحة على الإدراج في أسواق المال بدبي".

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تفوقت بورصة دبي على نظيراتها الخليجية الاثنين لتسجل أعلى مستوى في حوالي أربعة أعوام بدعم من أرباح قوية من إعمار العقارية.

قفز المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 2.7% ليغلق عند أعلى مستوى منذ فبراير 2018، مدعوما بقفزة 4.1% في أسهم إعمار العقارية، بعد أن أعلنت عن زيادة حادة في أرباحها الفصلية.

صعد سهم سوق دبي المالي 14.7% في تاسع جلسة من المكاسب في 11 يوما. ومن بين الرابحين الآخرين، قفز سهم ديار للتطوير العقاري 15% بعد أن أعلنت عن تضاعف أرباحها الفصلية إلى المثلين تقريبا، وأغلق سهم أملاك للتمويل مرتفعا 14.9% مع تحولها إلى ربح فصلي.

وفي البورصة السعودية، أغلق المؤشر القياسي للأسهم منخفضا 0.6%.

في بورصة أبوظبي، نزل المؤشر الرئيسي 0.3%، متراجعا من مستويات قياسية مرتفعة، بفعل هبوط بنسبة 0.7% في أسهم العالمية القابضة.

وفي بورصة الدوحة، زاد المؤشر القطري 0.1%

خارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.4% مع تراجع معظم الأسهم المدرجة في المؤشر.

وقال وائل مكارم كبير محللي السوق في إكسنس إن البورصة المصرية تراجعت بسبب مخاوف التضخم، مضيفا أن المستثمرين قد يقومون بمبيعات لجني الأرباح في الأجل القصير.