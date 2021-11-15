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"الدرع العربي" و"الأهلي للتكافل" تعلنان مراحل عملية الاندماج

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اندماج الأهلي تكافل الدرع العربي
شعارات الأهلي تكافل والدرع العربي
سوق السعودية

"الدرع العربي" و"الأهلي للتكافل" تعلنان مراحل عملية الاندماج

تضمن الإعلان تعميم مجلس الإدارة ومستند العرض

دبي - العربية.نت

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نشرت شركة الأهلي للتكافل السعودية تعميم مجلس إدارة الشركة الخاص بصفقة الاندماج والمعد وفقاً لمتطلبات المادة 39 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والمتضمن رأي مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل بشأن العرض المقدم لمساهمي الأهلي للتكافل لغرض دمج الأهلي للتكافل في شركة الدرع العربي.

تضمن العرض الاستشارة المستقلة المقدمة إلى مجلس إدارة الأهلي للتكافل من قبل شركة فالكم للخدمات المالية والتي تم تعيينها كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

وقامت شركة الدرع العربي بنشر المستندات التالية والخاصة بصفقة الاندماج.

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تضمنت المستندات مستند العرض الموجه لمساهمي شركة الأهلي للتكافل والذي يتضمن التفاصيل ذات الصلة بالعرض المقدم من شركة الدرع العربي إلى مساهمي شركة الأهلي للتكافل لغرض الدمج مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في شركة الدرع العربي والمعد وفقا لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

كما تضمنت تعميم مساهمي شركة الدرع العربي بشأن زيادة رأس مال شركة الدرع العربي لغرض دمج شركة الأهلي للتكافل في شركة الدرع العربي مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل والمعد وفقاً لمتطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وشملت كذلك الجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج حيث يوضح الجدول الزمني التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات الفقرة ج من المادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ.

تعميم الأهلي تكافل
مستند العرض
التواريخ المهمة لصفقة الاندماج
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