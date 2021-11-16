أسهم أوروبا تبلغ أعلى مستوى على الإطلاق.. لهذه الأسباب

سجلت عدة مؤشرات أوروبية ارتفاعات قياسية يوم الثلاثاء، مدعومة بعلامات على تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة والصين ونتائج أعمال قوية وتصريحات مائلة للتيسير من رئيسة البنك المركزي الأوروبي.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 0829 بتوقيت غرينتش، مما يضاف إلى سلسلة المكاسب القياسية الأخيرة، إذ شهد اجتماع هام بين الرئيس الأميركي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ إشارة كلا الجانبين إلى تهدئة العلاقات المشحونة.

مادة اعلانية

كما سجلت مؤشرات أسهم قيادية ذرى، منها داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي، وكذلك أسهم منطقة اليورو.

ارتفعت أسهم شركات التعدين، التي لها انكشاف كبير على الصين، 0.5% في التعاملات المبكرة، فيما تدعمت أسهم شركات الاتصالات بصعود سهم فودافون 4.6% بعد إعلان النتائج الفصلية.