.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الذهب يواصل مكاسبه مع استمرار مخاوف التضخم

  • الخط
الذهب
الذهب
الذهب

الذهب يواصل مكاسبه مع استمرار مخاوف التضخم

أسعار الذهب ارتفعت 1.8% منذ صدور بيانات التضخم الأميركية

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم التي تزيد الإقبال على المعدن النفيس كأداة تحوط من ارتفاع مستويات الأسعار على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأميركية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1866.62 دولار للأونصة، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1868.62 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب 1.8% منذ صدور بيانات التضخم الأميركي يوم الأربعاء الماضي، حيث أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركية الشهر الماضي على الرغم من ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في 16 شهرا وارتفاع عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات.

مستشارو بايدن: التضخم مرده الجائحة لا سياسات الإدارة اقتصاد اقتصاد أميركا مستشارو بايدن: التضخم مرده الجائحة لا سياسات الإدارة

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أغلي لحاملي العملات الأخرى في حين أن ارتفاع عائدات السندات يزيد من تكلفة الفرص الضائعة بشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المتعاملون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية والتي تأتي بعد تراجع مفاجئ في ثقة المستهلكين الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.13 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين 0.1% إلى 1085.61 دولار للأونصة. وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 2136.52 دولار للأونصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كيف نجا سائق التاكسي المتفجر منه.. زوجته شاهدت الفيديو كيف نجا سائق التاكسي المتفجر منه.. زوجته شاهدت الفيديو
رقص في الشارع.. شاهد عراقيا يحتفل بخسارة ميليشيات إيران رقص في الشارع.. شاهد عراقيا يحتفل بخسارة ميليشيات إيران
الأكثر قراءة
منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية
بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد
سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول
أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر
6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد 6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد
بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير "فتاة التيك توك" التي شغلت مصر؟
قبل أن تذهب
الاتحاد الأوروبي يواجه بيلاروسيا بالعقوبات لمنع استخدام المهاجرين كورقة ابتزاز
الاتحاد الأوروبي يواجه بيلاروسيا بالعقوبات لمنع استخدام المهاجرين كورقة ابتزاز
اكتشف المزيد