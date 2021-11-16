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السعودية تقفل طرح نوفمبر من الصكوك بـ 614 مليون ريال

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الريال السعودي
السعودية

السعودية تقفل طرح نوفمبر من الصكوك بـ 614 مليون ريال

شريحة واحدة تمثل القيمة الإجمالية للإصدار لصكوكٍ تُستحق عام 2033

دبي - العربية.نت

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية اليوم، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر نوفمبر 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وقد حدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 614.179 مليون ريال بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحسب البيان الصادر من المركز تضمن الإصدار شريحة واحدة تمثل القيمة الإجمالية للإصدار لصكوكٍ تُستحق في عام 2033.

يأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021 التي أعلن عنها المركز بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني، والتي يستعرض عبرها جدول إصداراته المحليـة لتتناسـب مع أيام عمـل السـوق الدوليـّة فيما يتعلق بإعلانات الإصـدار ومواعيـد التســوية.

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