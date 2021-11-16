الموافقة على زيادة أصول صندوق "سدكو كابيتال ريت".. لتنفيذ استحواذات جديدة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارها المتضمن الموافقة على الطلب الذي تقدمت به الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (مدير الصندوق) لزيادة إجمالي قيمة أصول (صندوق سدكو كابيتال ريت) من خلال طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة، حيث استوفى طلب مدير الصندوق المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري.

بحسب بيان الهيئة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية "تداول" اليوم الثلاثاء، سيقوم مدير الصندوق بنشر الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني للسوق، على أن يتم الإفصاح فيه عن المعلومات المتعلقة بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات، الذي سيتم تحديده وإعلانه لاحقاً من قبل مدير الصندوق، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية.

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يحتوي الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق على المعلومات والبيانات التي يحتاج مالكو الوحدات الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية، لاسيما المعلومات المتعلقة بالأصول العقارية المراد الاستحواذ عليها وعوامل المخاطرة.

ونبهت الهيئة في بيانها من أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق والملاحق التكميلية لشروط وأحكام الصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، موضحة أنه يجب على مالكي الوحدات الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق والملاحق التكميلية لها ودراستها بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية، وفي حال تعذر فهم محتويات شروط وأحكام الصندوق والملاحق التكميلية لها، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأشارت الهيئة إلى أن موافقتها على طلب مدير الصندوق لزيادة إجمالي قيمة أصول (صندوق سدكو كابيتال ريت) من خلال طرح وحدات إضافية، لا يجب أن ينظر لها على أنها مصادقة على جدوى زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية، مبينة أن قرار الهيئة بالموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.