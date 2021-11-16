اليوان الصيني يرتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

سجل اليوان أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر في المعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، إذ رحب المتعاملون بالحوار بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ.

في المقابل، استقر سعر الدولار قرب أعلى مستوياته في 16 شهرا أمام اليورو قبيل صدور بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

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وصف "شي" بايدن بأنه "صديق قديم"، وقال إنه يجب على الجانبين تعزيز الاتصالات والتعاون لحل التحديات الكثيرة التي يواجها البلدين.

وأشعلت هذه التصريحات آمال الأسواق في أن العلاقات الودية قد تقود إلى خفض التعريفات الجمركية.

وظل اليوان مدعوما عند مستوى 6.3728 يوان للدولار.

وسجل اليورو 1.1377 دولار مفتقرا لدعم قوي وسط مخاوف من بؤر انتشار لكوفيد-19 في أوروبا وإصرار رئيسة البنك المركزي الأوروبي على عدم التسرع في رفع أسعار الفائدة.

وحقق الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي مكاسب محدودة ثم تخليا عنها وسط ترقب بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المنتظر.

واستقر الين عند 114.15 ين للدولار واستقر الدولار الاسترالي عند 0.7344 دولار، واستقر الاسترليني عند مستوى 1.3419 دولار.

وانخفض سعر بتكوين 5% لتلامس مستوى الدعم عند 60600 دولار.