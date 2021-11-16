بيتكوين تنخفض بأكثر من 4% إلى نحو 60 ألف دولار

انخفض سعر بيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، بأكثر من أربعة بالمئة، اليوم الثلاثاء، مواصلة تراجعها خلال الأسبوع.

وهبط سعر بتكوين إلى 60350 دولارا، منخفضة عن ارتفاعها القياسي عند مستوى 69 ألفا الذي سجلته في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني بأكثر من 11%.

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وانخفض سعر إيثر ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية 4.5%، إلى 4355.4 دولار.

ويقول خبراء العملات المشفرة إنه لا يبدو أن هناك أنباء دفعت إلى هذا الانخفاض الذي يرجع على الأرجح لعمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعات سابقة.

كان تقرير صحافي بريطاني قد توقع أن يتجاوز سعر بيتكوين مستوى المئة ألف دولار قريباً، وأن تصبح منافساً قوياً للذهب كأحد الملاذات الآمنة التي يُقبل عليها المستثمرون لحماية أنفسهم وأموالهم من التضخم وتقلبات العملات التقليدية.

استدل التقرير الذي نشرته جريدة "ديلي إكسبرس"، على هذه التوقعات من خلال الحركة السابقة للعملة الافتراضية، مشيراً إلى أن "قيمة بيتكوين تضاعفت منذ آخر هبوط تم تسجيله قبل ثلاثة شهور عندما وصلت إلى مستوى الثلاثين ألف دولار، ومن ثم عادت لترتفع فوق الستين ألفاً"، ما يعني أنها من الممكن أن تعود للارتفاع إلى ما فوق المئة ألف عندما ترتد صعوداً بعد أن هبطت من مستويات الستين ألفاً".

في وقت سابق من شهر أكتوبر 2021، أصدر "جي بي مورغان" مذكرة جاء فيها: "يبدو أن المستثمرين المؤسسيين يعودون إلى بيتكوين، وربما يرون أنها وسيلة تحوط تجاه التضخم أكثر من الذهب".

وشهدت بيتكوين إطلاق أول ترقية لشبكة العملة في أربع سنوات، وهي لحظة توافق نادرة بين أصحاب المصلحة، وصفقة كبيرة بالنسبة للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم.

يتيح التحديث الذي أطلق عليه اسم Taproot قدرًا أكبر من الخصوصية والكفاءة في المعاملات، والأهم أنه سيفتح إمكانات العقود الذكية التي يمكن استخدامها لإزالة الوسطاء من المعاملات.

قال أليز كيلين، المؤسس والشريك الإداري لشركة Stillmark التي تركز على بيتكوين لشبكة CNBC، إن "Taproot مهم، لأنه يفتح مجموعة واسعة من الفرص لرجال الأعمال المهتمين بتوسيع نطاق استخدام بيتكوين".

يتعلق جزء كبير من تحول بيتكوين بالتوقيعات الرقمية، والتي تشبه البصمة التي يتركها الفرد في كل معاملة. في الوقت الحالي، تستخدم العملة المشفرة ما يسمى خوارزمية Elliptic Curve Digital Signature، والتي تنشئ توقيعًا من المفتاح الخاص الذي يتحكم بمحفظة بيتكوين ويضمن أن العملة المشفرة لا يمكن إنفاقها إلا من قبل المالك الشرعي.

سيضيف Taproot شيئًا يُعرف باسم توقيعات Schnorr، مما يجعل المعاملات متعددة التوقيع غير قابلة للقراءة، وفقًا لما نقلته CNBC عن أحد معدني بيتكوين ويدعى أليخاندرو دي لا توري.

ولن يُترجم إلى مزيد من إخفاء الهوية لعنوان بيتكوين الفردي الخاص بالمستخدم على شبكة البلوكتشين العامة، لكنه سيجعل المعاملات البسيطة غير قابلة للتمييز عن تلك الأكثر تعقيدًا والتي تتكون من توقيعات متعددة.

من الناحية العملية، هذا يعني مزيدًا من الخصوصية، لأن مفاتيح المستخدم لن يكون لها قدر كبير من التعرض عبر السلسلة.