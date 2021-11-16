سوق السعودية.. تحذير خطير من اكتتابات المؤسسات بلا "سداد نقدي"

حذر عضو جمعية الاقتصاد السعودية، محمد العمران، في مقابلة مع "العربية" من المبالغة في رفع أسعار الاكتتابات بالحد الأعلى المسموح به، جراء الشهية الكبيرة من المؤسسات المالية للدخول بالطروحات الأولية، في ظل وجود حصة تزيد على 90% لها مقارنة مع 10% للأفراد.

وقال العمران إن السماح للمؤسسات بالدخول للاكتتابات دون الدفع النقدي الا بعد عملية التخصيص، زاد الاقبال لأرقام كبيرة، بينما كانت الاكتتابات السابقة لطرح أرامكو على سبيل المثال تتطلب سدادا نقديا.

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ونبه لخطورة ما نراه في الوقت الحالي، من تغطيات ضخمة وسقف أعلى للنطاق السعري، بسبب عدم وجود متطلبات السداد النقدي، وبالتالي نكون أقرب للمضاربة قصيرة الأجل بدلا من الاستثمار بعيد المدى، ومن مؤسسات يفترض بها أن تكون مستثمرا استراتيجيا.

وأوضح أن هذه الممارسة لا تضر بسمعة الشركات، لكنها قد تزيد من مخاطر التأثير على قيمة السهم في المستقبل، وحتى نضمن عدم تداول أسهم في المستقبل تحت قيمة الاكتتاب، لأنه لو حصل هذا، فسيكون مؤشرا سلبيا، وسيخلق ضغوطا بيعية.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً بنسبة 0.08% ليفقد 9.1 نقطة ويقفل عند مستوى 11827.48 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 159 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات الواحة، وطيبة، ومهارة، وأكوا باور، وبوبا العربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة فتحي، أبو معطي، ودله الصحية، وصادرات، والعبداللطيف، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4.18%.

كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وطيبة، ومهارة، والمراكز، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات مهارة، وطيبة، والراجحي، والعربية، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 109.56 نقاط ليقفل عند مستوى 24170.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 1644 صفقة.