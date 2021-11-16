الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع طفيف في تعاملات محدودة

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء مبددة أغلب مكاسبها خلال اليوم بسبب الافتقار لأي انباء تحرك السوق لكن مكاسب الشركات ذات التوقعات الإيجابية دعمت الاتجاه العام للأسهم.

وزاد مؤشر نيكي القياسي 0.11 %، إلى 29808.12 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 %، كذلك إلى 2050.83 نقطة.

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وتابع المستثمرون خلال الجلسة اجتماعا بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وارتفع المؤشران اليابانيان بعد أن نشرت وسائل إعلام رسمية صينية تقريرا يفيد بأن الرئيس الصيني أبلغ نظيره الأمريكي في اجتماع افتراضي أن البلدين يجب أن يعززا الاتصالات فيما بينهما وأن يتعايشا سلميا.

وارتفع سهم تويوتا موتور 1.88 %.

هدوء الأسهم اليابانية يأتي عقب إغلاق المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت بلا تغير يذكر أمس الاثنين إذ قلص ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية شهية المستثمرين لأسهم التكنولوجيا، في حين صعدت أسهم بوينج بدعم من علامات على طلب على طائراتها للشحن.

وكان قطاع التكنولوجيا أحد أكبر الضاغطين على السوق مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول. ومن شأن ارتفاع عوائد السندات أن يؤثر سلبا على القطاعات العالية النمو مثل التكنولوجيا.

لكن أسهم البنوك استفادت من ارتفاع عوائد السندات بينما يستعد المستثمرون للتأثير المحتمل لتقليص برنامج مجلس الاحتياطي الاتحادي الضخم لمشتريات الأصول.