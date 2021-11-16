"ديوا" تعتزم طرح أسهمها في سوق دبي قبل هذا الموعد

كشف الرئيس التنفيذي لـ"هيئة كهرباء ومياه دبي" سعيد الطاير، أن الطرح العام المتوقع لـ"ديوا" سيتم قبل شهر رمضان المقبل، وأنه لا نية للاقتراض من الأسواق العالمية.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي قد وجهت دعوة لعدد من البنوك لترتيب طرحها العام المتوقع في سوق دبي المالي، والذي قد يصل بتقييم الشركة إلى 25 مليار دولار.

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وذكرت وكالة بلومبرغ أن "ديوا" عينت شركة Moelis مستشارا للطرح العام، والذي من المتوقع أن يكون الأكبر في سوق دبي المالي.

ويأتي الطرح المرتقب ضمن سلسلة من 10 اكتتابات عامة أولية لشركات حكومية وشبه حكومية خططت لها حكومة دبي، لمواكبة بورصتي أبوظبي والرياض، اللتين شهدتا إدراجات متعددة في الأشهر الأخيرة.

ووفقاً لموقعها على الإنترنت، تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها لسكان الإمارة البالغ عددهم 3.4 مليون نسمة، وتمتلك قدرات كهربائية بنحو 12.3 غيغاوات، وبلغ صافي أرباحها في العام 2019، نحو 1.3 مليار دولار.

كما يأتي الطرح وسط طفرة في أداء البورصات الخليجية، وتهافت على الطروحات الجديدة، حيث جمع الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر، طلبات بقيمة 34 مليار دولار من المستثمرين، لطرح بحجم 1.1 مليار دولار في سبتمبر. كما جذبت أكوا باور إنترناشيونال، طلبات بقيمة 300 مليار دولار، لطرحها في سوق "تداول" البالغ حجمه 1.2 مليار دولار.

وارتفعت سوق الأسهم في دبي بنسبة 20%، بينما ارتفعت سوق أبوظبي بنسبة 60%، وأضاف المؤشر العام للبورصة السعودية 35% إلى قيمته هذا العام.

ويعيد طرح ديوا إحياء بورصة دبي، التي لم تشهد أي طروحات جديدة منذ العام 2017، باستثناء اكتتاب عام واحد فقط، وسط سلسلة من عمليات الشطب.