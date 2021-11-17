.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسهم اليابان ترتفع 0.33% في التعاملات المبكرة

  • الخط
بورصة طوكيو نيكاي
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم اليابان ترتفع 0.33% في التعاملات المبكرة

نيكاي ارتفع إلى النقطة 29906.6

طوكيو – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وزاد نيكاي 0.33 % إلى 29906.68 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23% إلى 2055.57 نقطة.

وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف أمس الثلاثاء مبددة أغلب مكاسبها بسبب الافتقار لأي انباء تحرك السوق لكن مكاسب الشركات ذات التوقعات الإيجابية دعمت الاتجاه العام للأسهم.

الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع طفيف في تعاملات محدودة أسواق المال أسهم اليابان الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع طفيف في تعاملات محدودة

وزاد مؤشر نيكي القياسي 0.11 %، إلى 29808.12 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 %، كذلك إلى 2050.83 نقطة.

وارتفع المؤشران اليابانيان بعد أن نشرت وسائل إعلام رسمية صينية تقريرا يفيد بأن الرئيس الصيني أبلغ نظيره الأميركي في اجتماع افتراضي أن البلدين يجب أن يعززا الاتصالات فيما بينهما وأن يتعايشا سلميا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض
قبل أن تذهب
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
اكتشف المزيد