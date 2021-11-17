أسهم اليابان ترتفع 0.33% في التعاملات المبكرة

ارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وزاد نيكاي 0.33 % إلى 29906.68 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23% إلى 2055.57 نقطة.

مادة اعلانية

وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف أمس الثلاثاء مبددة أغلب مكاسبها بسبب الافتقار لأي انباء تحرك السوق لكن مكاسب الشركات ذات التوقعات الإيجابية دعمت الاتجاه العام للأسهم.

وزاد مؤشر نيكي القياسي 0.11 %، إلى 29808.12 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 %، كذلك إلى 2050.83 نقطة.

وارتفع المؤشران اليابانيان بعد أن نشرت وسائل إعلام رسمية صينية تقريرا يفيد بأن الرئيس الصيني أبلغ نظيره الأميركي في اجتماع افتراضي أن البلدين يجب أن يعززا الاتصالات فيما بينهما وأن يتعايشا سلميا.