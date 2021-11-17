الأسهم الأوروبية تواصل صعودها لليوم السادس على التوالي

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء لليوم السادس على التوالي، مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ ساعدت بعض نتائج الأعمال الإيجابية في التغلب على المخاوف من زيادة الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وقال مدير استثمارات الأسهم في بنك أبوظبي الأول، مجد دوله، في مقابلة مع "العربية" إن الأسهم الأوروبية تلقت دعماً، من تقرير الاستقرار المالي الأوروبي، بما يعكس زيادة قياسية في معدلات الادخار لمستويات هي الأعلى منذ 15 عاما بما فيها حيازة الأصول الرقمية والعقارات التي اتجهت لمستويات ساخنة.

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صعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% بحلول الساعة 0823 بتوقيت غرينتش بعد أن رفعت بيانات تجارة التجزئة الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع الأسهم في وول ستريت يوم الثلاثاء.

زاد سهم سيمنز هيلثنيرز الألمانية للتكنولوجيا الطبية 4.4%، بعد أن رفعت مستهدفاتها لما سيتحقق من وفرة جراء استحواذها هذا العام على شركة فاريان.

صعدت أسهم التكنولوجيا بفضل مكاسب وحدة البرمجيات البريطانية التابعة لها سيج جروب في أعقاب إعلان نتائجها.

واصلت أسهم ريتشمونت السويسرية صعودها لليوم الخامس فارتفعت 1.7% إلى أعلى مستوى بعد سلسلة من قرارات رفع الأسعار المستهدفة للسهم من شركات وساطة مالية.

انخفضت أسهم شركات السفر والسياحة 1% تحت وطأة هبوط شركة إيفوليوشن السويسرية.