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الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي منخفض.. بلغت 12 ليرة أمام اليورو

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الليرة التركية
الليرة التركية
الليرة التركية

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي منخفض.. بلغت 12 ليرة أمام اليورو

أردوغان يقول إنه سيواصل معركته ضد أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت

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سجلت العملة التركية اليوم الأربعاء مستوى قياسيا منخفضا جديدا أمام العملة الأوروبية عند 12 ليرة لليورو، فيما تكبدت خسارة بـ 2.4% أمام العملة الأميركية لمستويات منخفضة جديدة عند 10.6 ليرة لكل دولار أميركي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إنه سيواصل معركته ضد أسعار الفائدة "إلى النهاية"، دافعا الليرة للهبوط إلى أعماق جديدة قبل يوم من خفض آخر متوقع للفائدة من البنك المركزي.

وفي تعليقات اقتطعت نسبة مؤثرة من قيمة الليرة التركية، قال أردوغان إنه سيرفع عبء أسعار الفائدة عن الشعب وحث الشركات على الاستثمار والتوظيف وزيادة الصادرات.

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وأبلغ الرئيس التركي مشرعين من حزبه الحاكم: "سنرفع سوط أسعار الفائدة هذا عن ظهور الناس. بالتأكيد نحن لا يمكننا أن نسمح لشعبنا بأن تسحقه أسعار الفائدة".

"لا يمكنني أن أقف.. ولن أقف في هذا المسار مع أولئك الذين يدافعون عن أسعار الفائدة."

وعقب تعليقاته لامست الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 10.565 مقابل الدولار موسعة خسائرها التي منيت بها بعد ما اعتبره محللون تيسيرا نقديا سابقا لأوانه ومحفوفا بالمخاطر.

وتعافت الليرة قليلا في وقت لاحق لكنها ما زالت منخفضة حوالي 30% عن مستواها في بداية العام.

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