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هذا أحد أهم أسباب تراجع سيولة تداول الأسهم السعودية

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سوق السعودية

هذا أحد أهم أسباب تراجع سيولة تداول الأسهم السعودية

مؤشر "تاسي" يغلق مرتفعاً 0.05% إلى مستوى 11833.54 نقطة

دبي - العربية.نت

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا بنسبة 0.05% ليكسب 6.06 نقطة ويقفل عند مستوى 11833.54 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

أرجع مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" تراجع زخم السيولة في السوق السعودية، إلى عدة عوامل أبرزها، ارتفاع المؤشر لمستويات توصف بالقياسية لم يشهدها منذ عام 2006، وهذا يجعل المستثمرين يحجمون عن بعض أنواع التداول، مع صعوبة المضاربة اليومية، في ظل الارتفاعات.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 143 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات صدر، والعقارية، واللجين، وسدكو كابيتال ريت، وجبل عمر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، ومهارة، وطيبة، ومسك، وبوان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.72% و 4.26%، فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والخبير ريت، وكيان السعودية، والإنماء، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وصدر، وأكوا باور، ودار الأركان، والعربية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 468.28 نقطة ليقفل عند مستوى 24638.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 380 ألف سهم تقاسمتها 2524 صفقة.

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