وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم مكاسب أسهم شركات التجزئة

أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة في جلسة الثلاثاء بدعم من أرباح من هوم ديبوت وبيانات لمبيعات التجزئة أشارت إلى قوة في إنفاق المستهلكين وخففت القلق بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يضطر لأن يصبح أكثر تشددا في مواجهة تضخم متزايد.

وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قفزت 1.7% في أكتوبر/ تشرين الأول، وهي أكبر زيادة منذ مارس/آذار وأعلى متوسط التوقعات البالغ 1.4%، مما يشير إلى أن الأميركيين بدأوا عطلات التسوق مبكرا في مسعى لتفادي نقص في السلع وسط اختناقات في سلاسل الإمداد.

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وقفزت أسهم هوم ديبوت لتجارة التجزئة أكثر من 5% لتغلق عند مستوى قياسي مرتفع ولتسجل أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ أبريل/ نيسان 2020 بعد أن أعلنت عن أرباح فصلية فاقت التوقعات بحوالي ملياري دولار.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 17.68 نقطة، أو 0.40%، إلى 4701.44 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 118.68 نقطة، أو 0.75%، ليغلق عند 15972.52 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 57.34 نقطة، أو 0.16%، إلى 36144.79 نقطة.