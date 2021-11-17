"الرقابة المالية" تُقر خفض 20% مقابل خدماتها عن عمليات التداول ببورصة مصر

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، خلال اجتماعه صباح اليوم الأربعاء، على خفض 20% في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.

وقالت الهيئة في بيان إن هذه الخطوة تأتي حرصا منها على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخرا عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضي وتوصي بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق وهي هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي، وصندوق حماية المستثمر، عن عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية.

مادة اعلانية

وأضافت أن تلك الإجراءات تهدف لتصبح السوق المصرية أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية والأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.