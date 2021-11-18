أسهم اليابان تقلص خسائرها بدعم توقعات تحفيز اقتصادي جديد

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس، وقادت الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية وشركات النفط الهبوط لكنها قلصت الخسائر بعد تقرير إعلامي عن أن حزمة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للتحفيز ستكون أكبر من المتوقع.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.3% إلى 29598.66 نقطة لكنه قلص خسائره كثيرا بعدما ذكرت صحيفة نيكاي اليابانية، أن حزمة التحفيز الاقتصادي في البلاد ستتضمن على الأرجح إنفاقا ماليا بنحو 55.7 تريليون ين (488 مليار دولار).

مادة اعلانية

يفوق هذا توقعات السوق التي تراوحت بين 30 و40 تريليون ين، وقالت الصحيفة، إن حزمة التحفيز ستتم الموافقة عليها رسميا غدا الجمعة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14% إلى 2035.52 نقطة.

وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات الشحن ومصنعي الصلب من بين أكبر الخاسرين.

وهبطت الأسهم المرتبطة بالنفط أيضا مع تراجع أسعار الخام بعد تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة طلبت من كبار مستهلكي النفط مثل الصين واليابان التفكير في سحب منسق من الاحتياطيات.

وتراجع سهم إنبكس 7.1% بينما خسر سهم إيديميتسو كوسان 3.6%.