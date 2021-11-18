ارتفاع قيمة طروحات الأسهم بسوق السعودية لـ21 مليار ريال بالربع الثالث

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم، النشرة الإحصائية الربعية للربع الثالث لعام 2021م والتي تغطي مؤشرات السوق المالية السعودية خلال تلك الفترة، وأظهرت بيانات النشرة ارتفاعاً في الطروحات العامة للأسهم خلال الربع الثالث لتصل إلى 7 طروحات بقيمة إجمالية بلغت نحو 21 مليار ريال.

وذكرت الهيئة، أنه بذلك وصل إجمالي الطروحات خلال الفترة الماضية من العام الجاري إلى 12 طرحاً مقارنة بأربعة طروحات خلال الفترة المماثلة من عام 2020.

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وأضافت أن رفع وتيرة الطروحات تتماشى مع استراتيجية الهيئة التي تستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال.

ومن جانب آخر، تظهر بيانات النشرة ارتفاع قيمة الملكية لدى المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم الرئيسية للربع الثالث من عام 2021 بنسبة 8.2% مقارنة بالربع السابق، وبارتفاع نسبته 52% مقارنة بالربع المماثل من عام 2020.

وارتفعت قيم أصول الصناديق العامة للربع الثالث من عام 2021 بنسبة 22% مقارنة بالربع المماثل من عام 2020 لتبلغ ما يقارب 240 مليار ريال.

وصاحب ذلك ارتفاع في إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة ليبلغ نحو 446 ألف مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2021 بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالربع السابق، وبارتفاع نسبته 25% مقارنة بالربع المماثل من عام 2020.

من ضمن المؤشرات التي عكستها النشرة فيما يخص الصناديق الاستثمارية، نمو قيم أصول الصناديق الخاصة للربع الثالث من عام 2021 بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق و30% مقارنة بالربع المماثل من عام 2020 لتبلغ 4نحو 286 مليار ريال.

فيما ارتفعت عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد بنسبة 8% مقارنة بالربع الماضي لتصل إلى أكثر من 10 ملايين محفظة.