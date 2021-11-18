مصر تقرر طرح شركة أبو قير للأسمدة في البورصة خلال شهر

قال وزير قطاع الأعمال المصري لوكالة "رويترز"، إن بلاده ستطرح شركة أبو قير للأسمدة في البورصة خلال شهر على الأكثر.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من طرح أربع شركات أخرى مملوكة للدولة خلال النصف الأول من العام المقبل.

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كانت المؤشرات المالية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية قد أظهرت ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022، بنسبة 88% على أساس سنوي.

وقالت الشركة، إنها حققت صافي ربح بلغ 1.289 مليار جنيه، في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2021، مقابل 686.5 مليون جنيه ربح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول، لتصل إلى 2.655 مليار جنيه، مقارنة بـ1.748 مليار جنيه خلال الربع المقارن من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة الزيادة في صافي الربح بعد الضريبة لعدة أسباب تتمثل في زيادة كميات الإنتاج والمبيعات، واستمرارية تشغيل المصانع وكذلك تحسن أسعار التصدير خلال الفترة.

وأشارت إلى التسويق الجيد لمنتجات الشركة والحصول على أفضل الأسعار مع فتح أسواق جديدة، وكذلك السياسة البيعية والتسويقية المرنة بالطريقة الاقتصادية التي تنتهجها الشركة لتحقيق أفضل النتائج وإدارة المحفظة المالية بشكل جيد.

وكانت أبوقير للأسمدة حققت صافي ربح بلغ 3.51 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 2.69 مليار جنيه ربح خلال العام المنصرم له.