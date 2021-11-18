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وول ستريت تغلق منخفضة تحت وطأة مخاوف التضخم

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وول ستريت - أسهم أميركية
بورصة وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تغلق منخفضة تحت وطأة مخاوف التضخم

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ينخفض 0.25% عند الإغلاق

نيويورك - رويترز

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أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت منخفضة أمس الأربعاء بفعل مخاوف التضخم ومشاكل سلاسل الإمداد، بينما يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيزيد أسعار الفائدة في وقت أقرب مما هو متوقع لتهدئة زيادات الأسعار.

وفي حين أظهرت بيانات قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع أن زيادة في التضخم لم تخنق النمو الاقتصادي حتى الآن، إلا أن المستثمرين يخشون أن المزيد من الزيادات في الأسعار قد تلحق ضررا بالنمو وتدفع البنك المركزي الأميركي إلى تشديد السياسة النقدية قبل الإطار الزمني المتوقع.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي منخفضا 11.78 نقطة، أو 0.25%، إلى 4689.12 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 50.81 نقطة، أو 0.32%، لينهي الجلسة عند 15923.04 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 208.07 نقطة، أو 0.58%، إلى 35934.15 نقطة.

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