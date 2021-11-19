.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسهم اليابان تغلق مرتفعة بدعم من شركات الطاقة والرقائق

  • الخط
أسهم اليابان
أسهم اليابان
أسهم اليابان

أسهم اليابان تغلق مرتفعة بدعم من شركات الطاقة والرقائق

قطاع الطاقة الأفضل بارتفاع 1.79%

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة بعدما اقتفت شركات صناعة الرقائق العملاقة خطى نظيراتها في الولايات المتحدة صعودا، وارتفعت أسهم الطاقة عقب انتعاش أسعار النفط.

لكن الخسائر التي مُنيت بها مجموعة سوفت بنك حدت من المكاسب للجلسة الثانية على التوالي. وتوقعت مجموعة علي بابا، وهي أكبر أصول مجموعة سوفت بنك، أمس الخميس، أبطأ نمو في الإيرادات منذ طرح أسهمها للمرة الأولى في 2014.

وواصل المؤشر نيكاي مكاسبه في الجلسة الصباحية ليغلق مرتفعا 0.50% عند 29745.87 نقطة. وكان قطاع الطاقة هو الأفضل أداء إذ ارتفع 1.79%.

وبدأ المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اليوم متمهلا لكنه اندفع للحاق بالركب في الجلسة المسائية وأغلق مرتفعا 0.44%.

كان سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق الأفضل أداء في مؤشر نيكي فزاد 3.65% وأضاف سهم أدفنتست 1.56%.

وأدى انتعاش النفط من أدنى مستوياته في ستة أسابيع التي بلغها أمس الخميس إلى صعود أسهم شركات الطاقة فزاد سهم إنبيكس 3.22%.

وتراجعت مجموعة سوفت بنك 1.86% بعدما خسرت 2% في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم مجموعة ميزوهو المالية 1.85% بعد أن ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الرئيس التنفيذي استقال بسبب سلسلة من الإخفاقات في النظام هذا العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بسبب هذه الكارثة.. اختفت مدينة سوفيتية من الخارطة بسبب هذه الكارثة.. اختفت مدينة سوفيتية من الخارطة
مروان خوري: بعض المهرجانات تكرم الفنان مروان خوري: بعض المهرجانات تكرم الفنان "من أجل التكريم"
الأكثر قراءة
بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك
قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك! قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك!
الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15 الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15
بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال خطاط كسوة الكعبة؟ بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال خطاط كسوة الكعبة؟
محكمة تنهي جدلاً طال بقضية محمد رمضان والطيار.. وهذا حكمها محكمة تنهي جدلاً طال بقضية محمد رمضان والطيار.. وهذا حكمها
أفضل 5 مشروبات على الفطور للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة أفضل 5 مشروبات على الفطور للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة
قبل أن تذهب
نواب البرلمان البريطاني يمنعون أنفسهم من العمل خارج أسواره
نواب البرلمان البريطاني يمنعون أنفسهم من العمل خارج أسواره
اكتشف المزيد