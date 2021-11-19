أسهم اليابان تغلق مرتفعة بدعم من شركات الطاقة والرقائق

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة بعدما اقتفت شركات صناعة الرقائق العملاقة خطى نظيراتها في الولايات المتحدة صعودا، وارتفعت أسهم الطاقة عقب انتعاش أسعار النفط.

لكن الخسائر التي مُنيت بها مجموعة سوفت بنك حدت من المكاسب للجلسة الثانية على التوالي. وتوقعت مجموعة علي بابا، وهي أكبر أصول مجموعة سوفت بنك، أمس الخميس، أبطأ نمو في الإيرادات منذ طرح أسهمها للمرة الأولى في 2014.

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وواصل المؤشر نيكاي مكاسبه في الجلسة الصباحية ليغلق مرتفعا 0.50% عند 29745.87 نقطة. وكان قطاع الطاقة هو الأفضل أداء إذ ارتفع 1.79%.

وبدأ المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اليوم متمهلا لكنه اندفع للحاق بالركب في الجلسة المسائية وأغلق مرتفعا 0.44%.

كان سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق الأفضل أداء في مؤشر نيكي فزاد 3.65% وأضاف سهم أدفنتست 1.56%.

وأدى انتعاش النفط من أدنى مستوياته في ستة أسابيع التي بلغها أمس الخميس إلى صعود أسهم شركات الطاقة فزاد سهم إنبيكس 3.22%.

وتراجعت مجموعة سوفت بنك 1.86% بعدما خسرت 2% في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم مجموعة ميزوهو المالية 1.85% بعد أن ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الرئيس التنفيذي استقال بسبب سلسلة من الإخفاقات في النظام هذا العام.