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الذهب يستقر عند 1857.87 دولار وسط قلق من تزايد مخاطر التضخم

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الذهب
سعر الذهب

الذهب يستقر عند 1857.87 دولار وسط قلق من تزايد مخاطر التضخم

زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2%

رويترز

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استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة عند مستوياتها السابقة مع قلق المستثمرين من تزايد مخاطر التضخم من جهة واحتمالات رفع أسعار الفائدة على نحو أسرع من جهة أخرى.

وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1857.87 دولار للأونصة، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1859.80 دولار.

وسجل الذهب هذا الأسبوع أعلى مستوياته منذ أكثر من خمسة أشهر بعدما أجج تزايد أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي المخاوف من أن يظل التضخم مرتفعا بمعدل مقلق في 2022.

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ويبحث صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كانوا يظنونها قبل بضعة أشهر.

وترفع أسعار الفائدة الأعلى تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة، ومن ثم تقلل من الإقبال على المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.83 دولار للأونصة، لكنها في طريقها
لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع.

وارتفع البلاتين 0.2% أيضا ليبلغ 1053.15 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.1% إلى 2135.16 دولار للأونصة.

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