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أونصة الذهب تتراجع لـ 1848 دولاراً متأثرة بقوة الدولار

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أونصة الذهب تتراجع لـ 1848 دولاراً متأثرة بقوة الدولار

عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي يدعو لتقليص الدعم الاقتصادي تمهيدا لتشديد السياسة النقدية

نيويورك - رويترز

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تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار بعدما دعا عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر وولر إلى تقليص الدعم الاقتصادي للمساعدة في رسم طريق إلى تشديد السياسة النقدية.

نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1848.05 دولار للأوقية (الأونصة) مثلما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% عند التسوية إلى 1851.60 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار 0.5% أمام العملات الرئيسية الأخرى وهو ما يزيد تكلفة الذهب- الذي لا يدر فائدة- على حائزي العملات الأخرى.

وقال وولر إنه ينبغي للبنك المركزي الأميركي زيادة وتيرة خفض مشترياته من السندات لإتاحة مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة من مستوياتها القريبة من الصفر.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، نظرا لأن الزيادة ترفع تكلفة حيازة المعدن النفيس. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 24.63 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 1.8% إلى 1028.74 دولار للأوقية، كما هبط البلاديوم 3.4% إلى 2060.24 دولار للأوقية.

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