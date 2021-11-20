مؤشر ناسداك للأسهم الأميركية يغلق فوق مستوى 16 ألف نقطة للمرة الأولى

أغلق المؤشر ناسداك المجمع في بورصة وول ستريت الأميركية فوق مستوى 16 ألف نقطة للمرة الأولى الجمعة، ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق للجلسة الثانية على التوالي بينما تراجع مؤشر داو جونز للجلسة الرابعة في خمس جلسات.

وفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.54 نقطة أو 0.14% إلى 4697.95 نقطة، كما صعد ناسداك المجمع 64.63 نقطة أو 0.40% إلى 16058.34 نقطة، بينما تراجع داو جونز الصناعي 269.04 نقطة أو 0.75% إلى 35601.91 نقطة.

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على صعيد الأسهم اليابانية كان مؤشر نيكاي الياباني ارتفع الجمعة بعدما اقتفت شركات صناعة الرقائق العملاقة خطى نظيراتها في الولايات المتحدة صعودا، وارتفعت أسهم الطاقة عقب انتعاش أسعار النفط.

لكن الخسائر التي مُنيت بها مجموعة سوفت بنك حدت من المكاسب للجلسة الثانية على التوالي. وتوقعت مجموعة علي بابا، وهي أكبر أصول مجموعة سوفت بنك، أمس الخميس، أبطأ نمو في الإيرادات منذ طرح أسهمها للمرة الأولى في 2014.