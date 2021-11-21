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إدراج وبدء تداول أسهم "التطويرية الغذائية" في السوق الرئيسية.. الثلاثاء

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التطويرية الغذائية مناسبة جدا
التطويرية الغذائية
سوق السعودية

إدراج وبدء تداول أسهم "التطويرية الغذائية" في السوق الرئيسية.. الثلاثاء

بالرمز 6013

دبي - العربية.نت

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أعلنت تداول السعودية عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة الأعمال التطويرية الغذائية في السوق الرئيسية ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل بالرمز (6013).

وقالت "تداول" في بيان لها اليوم الأحد، إنه سيتم إدراج الشركة في قطاع (السلع الاستهلاكية الكمالية/ الخدمات الاستهلاكية)، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

ووافقت "تداول" يوم الأربعاء الماضي على طلب الأعمال التطويرية الغذائية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 30 مليون ريال، وبعدد أسهم 3 ملايين سهم.

"تداول السعودية" توافق على انتقال "التطويرية الغذائية" إلى السوق الرئيسية شركات سوق السعودية "تداول السعودية" توافق على انتقال "التطويرية الغذائية" إلى السوق الرئيسية

وذكرت "تداول السعودية"، أنه بناءً على ذلك، سيتم إيقاف تداول أسهم شركة "التطويرية الغذائية" ابتداءً من يوم الخميس 18 نوفمبر 2021، للبدء في إجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد عن 5 جلسات تداول.

كانت شركة التطويرية الغذائية قد تقدمت بطلب انتقالها إلى السوق الرئيسية أكثر من مرة، ورفضت "تداول السعودية" الطلب لعدم استيفاء المتطلبات.

و"التطويرية الغذائية" هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الموازية (نمو) منذ فبراير 2017، وكانت تأسست في يونيو 2010 وتعمل في قطاع الخدمات الاستهلاكية مع التركيز على المطاعم.

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