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غداً بدء تداول أسهم "النايفات للتمويل" في السوق السعودية

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سوق السعودية

غداً بدء تداول أسهم "النايفات للتمويل" في السوق السعودية

بعد نجاح الاكتتاب على 35% من أسهم الشركة

دبي - العربية.نت

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تشهد سوق "تداول السعودية"، غدا الاثنين، إدراج وبدء تداول أسهم شركة النايفات للتمويل في السوق الرئيسية.

وستكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% صعودا ونزولا، وذلك خلال أول 3 أيام من الإدراج.

وكان اكتتاب سهم النايفات عند 34 ريالا للسهم، ما يعني إدراج الشركة بقيمة سوقية 3.4 مليار ريال.

تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "النايفات" 20.9 مرة شركات سوق السعودية تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "النايفات" 20.9 مرة

وشكلت نسبة الطرح 35% من رأسمال الشركة.

بدأت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات بتاريخ 28 أكتوبر 2021، ووصلت القيمة الإجمالية لاكتتاب المؤسسات إلى 162 مليار ريال بمعدل تغطية فاق المستهدف بـ 136 مرة.

وتوزعت التغطية على الشركات السعودية وتشمل الشركات المدرجة والشركات الخاصة وشركات التأمين ومؤسسات السوق المالية بنسبة تغطية بلغت 92 مرة، والصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قبل مؤسسات السوق المالية بنسبة تغطية بلغت 37 مرة، والمستثمرون غير السعوديين من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرون الأجانب المؤهلون والمستثمرون عن طريق اتفاقيات المبادلة بنسبة تغطية بلغت 5 مرات، والمؤسسات الحكومية مرتين.

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