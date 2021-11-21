تغطية اكتتاب حقوق أولوية "الخليج للتدريب" 89.25%

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم السعودية، عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق السعودية "تداول"، إنه تم الاكتتاب في عدد 17.84 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي 20 مليون سهم، بنسبة تغطية 89.25%.

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وسيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات الاستثمارية بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية.

وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (شرط أن لا يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور الأسهم فسيتم إضافتها إلى الأسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

تبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 2.15 مليون سهم من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 18/04/1443هـ (الموافق 23/11/2021م) وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الاربعاء 19/04/1443هـ (الموافق 24/11/2021م).