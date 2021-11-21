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تقييم "تداول" السعودية قد يتجاوز 12 مليار ريال في الطرح الأولي

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سوق السعودية

تقييم "تداول" السعودية قد يتجاوز 12 مليار ريال في الطرح الأولي

يعتبر أكبر طرح عام أولي للبورصات منذ إدراج Euronext NV في 2014

دبي - العربية.نت

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انطلقت اليوم عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات في اكتتاب مجموعة تداول السعودية، حيث تعتزم المجموعة جمع ما يصل إلى مليار دولار في أكبر طرح عام أولي للبورصات منذ إدراج Euronext NV في 2014.

وقد تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 95 ريالا و105 ريالات للسهم، ما يقيم المجموعة بين 11.4 و12.6 مليار ريال، علما أن مجموعة تداول تهدف لطرح 30% من الأسهم تشكل 36 مليون سهم من أسهم صندوق الاستثمارات العامة.

اكتتاب مجموعة تداول السعودية.. تحديد النطاق السعري بين 95 و105 ريالات للسهم أسواق المال سوق السعودية اكتتاب مجموعة تداول السعودية.. تحديد النطاق السعري بين 95 و105 ريالات للسهم

وبينما ينتهي اكتتاب المؤسسات الجمعة، يبدأ في 30 نوفمبر اكتتاب الأفراد والذي يستمر حتى 2 ديسمبر بعد تحديد سعر الطرح.

وفي حال قيام الأفراد بالاكتتاب بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض حصة المؤسسات إلى 70% من الطرح.

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