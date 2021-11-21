سوق السعودية تتراجع 1.92% وسط موجة هبوط للأسهم الخليجية

تراجعت سوق الأسهم السعودية عند الإغلاق اليوم الأحد، بنسبة 1.92%، في انخفاض للجلسة الثانية على التوالي تزامن مع هبوط أسعار النفط.

وانخفضت أسعار النفط بحوالي 3% دون 80 دولارا للبرميل، يوم الجمعة، إذ هددت زيادة جديدة في حالات كورونا (كوفيد-19) في أوروبا بإبطاء وتيرة الانتعاش الاقتصادي، بينما يدرس المستثمرون احتمالات تحرك اقتصادات العالم الكبرى للسحب من مخزوناتها الاستراتيجية من الخام، لتهدئة أسعار الطاقة.

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وتكبد الخامان خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2020.

هبط المؤشر السعودي الرئيسي "تاسي" 224.51 نقطة ليصل إلى 11485.94 نقطة بتداولات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار ريال، بعد تداول 161.49 مليون سهم، فيما سجلت القيمة السوقية لإجمالي الأسهم نحو 10.298 تريليون ريال.

جاء هبوط المؤشر تأثرا بانخفاض أسهم مصرف الراجحي ذات الوزن النسبي الكبير بالسوق، بنسبة 2.21%، إضافة إلى انخفاض أسهم سابك بنسبة 2.4%، وتراجع سهم أرامكو 1.9% كما شهدت السوق انخفاض 186 سهما، مقابل ارتفاع 15 سهما.

تصدر سهم "نسيج" قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 6.99%، ثم ميدغلف بنسبة 6.13%، ومجموعة فتيحي بـ 5.6%. في المقابل، تصدر سهم "مكة" الارتفاعات بنسبة 2.53%، ثم جبل عمر بنسبة 2.15%، والخزف السعودية بـ 1.52%.

خليجياً، هبط مؤشر أبوظبي 0.2% متأثرا بانخفاض 1.3% لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات كما تخلى مؤشر دبي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.2% متأثرا بانخفاض 0.5% لسهم بنك دبي الإسلامي، لكن سهم أملاك للتمويل ارتفع 15% مواصلا مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي.

حققت شركة التمويل الإسلامي الأسبوع الماضي ربحا صافيا للربع الثالث بلغ 887.1 مليون درهم (241.55 مليون دولار) من خسارة 151.4 مليون درهم قبل عام.

تراجع المؤشر القطري 0.3% مواصلا خسائره للجلسة الثانية مع هبوط 1% لسهم بنك قطر الوطني.

خارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر البورصة المصرية منخفضا 0.6%، مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر، ومنها سهم أبو قير للأسمدة الذي خسر 2.2%.

وقال وزير قطاع الأعمال العام المصري لرويترز يوم الخميس إن مصر تعتزم بيع أسهم إضافية في أبوقير للأسمدة في البورصة المحلية في غضون شهر واحد على الأكثر.