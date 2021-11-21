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رويترز: أدنوك الإماراتية تدرس طرح وحدتها للإمداد والخدمات 2022

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سوق أبوظبي

رويترز: أدنوك الإماراتية تدرس طرح وحدتها للإمداد والخدمات 2022

الشركة كانت قد حققت عائدات إجمالية أكثر من 4 مليارات درهم من اكتتاب أدنوك للحفر

دبي - العربية.نت

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قال مصدران مطلعان لرويترز، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تدرس طرحا عاما أوليا لوحدتها للخدمات اللوجستية والبحرية والشحن، أدنوك للإمداد والخدمات، العام المقبل.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لكون الأمر غير معلن، أنه تم اختيار أدنوك للإمداد والخدمات لطرح محتمل في أبوظبي في عام 2022.

وأحجمت أدنوك عن التعليق عندما تواصلت معها رويترز اليوم الأحد.

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وكانت "أدنوك" قد حققت عائدات إجمالية تزيد على 4 مليارات درهم عند التسوية النهائية للأسهم في عملية اكتتاب أدنوك للحفر، وذلك بعد زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي من 1.2 مليار إلى 1.76 مليار سهم عادي، بسعر 2.30 درهم للسهم العادي، أي ما يعادل حصة 11% من إجمالي رأسمال شركة أدنوك للحفر.

وتجاوزت تغطية الطرح أضعاف القيمة المستهدفة عبر زيادة كبيرة في الطلب من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب، حيث بلغ الطلب الإجمالي على أسهم الطرح العام 127 مليار درهم، أي 31 ضعف القيمة المستهدفة للطرح.

وأبرمت أدنوك اتفاقا مع بنك اليابان للتعاون الدولي الخميس الماضي 18 نوفمبر 2021 إضافة إلى أربعة بنوك أخرى للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وذكر البيان أن بنك اليابان سيقدم 2.1 مليار دولار من القرض في حين سيقدم باقي قيمة القرض مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية وفرع طوكيو لبنك إتش.إس.بي.سي وبنك ميزوهو ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية.

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