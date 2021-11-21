مصر.. هذا القطاع بحاجة زيادة رأسمال شركاته بـ 50% للاستمرار

أكد رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر علاء السقطي في مقابلة مع "العربية" وجود حاجة لزيادة رأس المال العامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50%.

وأرجع السقطي هذه التقديرات إلى أهمية مواجهة هذه الشركات لمسألة ارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً، معتبراً أنه لا خيار أمام البنوك غير زيادة التمويل لهذه القطاعات، لضمان استمرارها واستمرار سدادها للتمويلات.

مادة اعلانية

واعتبر أنها المرة الثالثة التي تمر بها هذه المنشآت التي تشكل نسبة مؤثرة بحوالي 80% في القطاعين الخدمي أو الصناعي، بعد مرحلة تعويم سعر صرف الجنيه، ثم مرحلة جائحة كورونا، والآن مرحلة ارتفاع أسعار المواد الأولية والشحن بعد الجائحة.

ووصف تدخل الدولة، بأنه يأتي في الوقت المناسب، لمساعدة هذه القطاعات على أداء دورها الأساسي في الاقتصاد المصري، الذي بات يتعامل مع الواقع بشكل أكثر قربا في الوقت الحالي.

وأشار إلى قرار توجيه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنعًا، وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ علي معدلات التشغيل والإنتاج.