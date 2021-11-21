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تفعيل اندماج إعمار العقارية مع "إعمار مولز" اليوم

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تفعيل اندماج إعمار العقارية مع "إعمار مولز" اليوم

بموجب الاندماج سيتم تخصيص 0.51 سهم جديد في أسهم إعمار مولز

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة إعمار العقارية، موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية على زيادة رأسمال الشركة وتعديل نظامها الأساسي، على أن تقوم إعمار بإصدار أسهم جديدة لمساهمي إعمار مولز نتيجة عملية الاندماج.

وبموجب الاندماج سيتم تخصيص 0.51 سهم جديد في أسهم إعمار مولز (عدا الأسهم المسجلة باسم إعمار العقارية)، وسيتم تفعيل ذلك بعد نهاية جلسة اليوم 21 نوفمبر 2021.

وسيتم اليوم استبدال أسهم "إعمار مولز" وشطب إدراجها من سوق دبي المالي، وتفعيل زيادة رأس مال شركة "إعمار العقارية".

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كانت الجمعية العمومية لشركة "إعمار العقارية" قد وافقت في 11 أكتوبر الماضي، على قرار الاندماج مع شركة "إعمار مولز"، من خلال إصدار وتخصيص 0.51 سهم جديد في الشركة، مقابل كل سهم واحد من أسهم إعمار مولز (عدا الأسهم المسجلة باسم إعمار العقارية).

ووافقت الجمعية العمومية أيضا على زيادة رأس مال الشركة إلى مبلغ 8.179 مليار درهم، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة لتعكس رأس مال الشركة بعد الزيادة.

كما تمت الموافقة على إعادة الهيكلة الداخلية لأصول وحقوق والتزامات وأعمال "إعمار مولز" بعد إتمام عملية الاندماج، وتحويلها لصالح إعمار لإدارة مراكز التسوق المملوكة بالكامل للشركة.

وأقرت العمومية أيضا شروط اتفاقية الاندماج (بصيغتها المعدلة)، مع تعيين شركة "إي واي للاستشارات" كمقيم مستقل للصفقة، موضحة أن سيتم تقييم إعمار العقارية وإعمار مولز.

وأفادت الشركة بأنه سيتم تفويض مجلس إدارة أو أي شخص يفوضه لاتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ الاندماج وإعادة الهيكلة.

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