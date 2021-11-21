هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الشهر المقبل؟

أعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي، عن قلقه من أن التضخم قد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعا.

وأشار بايلي إلى إمكانية ألا يكون طويل الأمد كما يخشى البعض.

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في وقت سابق من هذا الشهر، توقع بنك إنجلترا أن يصل معدل التضخم إلى 5% في الربع الثاني من العام المقبل أي أكثر من ضعف مستواه المستهدف، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والاختناقات في الإمدادات.

وحذر بايلي من أن بنك إنجلترا قد يضطر لرفع أسعار لفائدة، وهو ما ألمح إليه في أكتوبر الماضي.

وتقرر أن يجتمع البنك في 16 ديسمبر المقبل وسط توقعات واسعة النطاق بأن يشهد الاجتماع رفعا لسعر الفائدة.