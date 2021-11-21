"تقدم العالمية للاتصالات" تعتزم طرح 20% من أسهمها في سوق "نمو"

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن نشرة الإصدار الخاصة بشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تعتزم طرح أسهمها في السوق الموازية "نمو".

وكشفت نشرة الإصدار، اليوم الأحد، أن الشركة تستهدف طرح 20% من أسهمها في سوق "نمو" أو ما يعادل 400 ألف سهم.

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وحسب النشرة، يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح حسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين، التي تتضمن مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.

كما تقتصر عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها بممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق الماليـة قـد عينـت بشروط تمكنهـا من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

وتشمل فئات المستثمرين المؤهلين حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع، كذلك الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها بممارسة أعمال الإدارة.

وتبدأ فترة الطرح يوم الأحد يوم 12 ديسمبر 2021، وتستمر لمدة 5 أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب وهو نهاية يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021.

وأوضحت النشرة أنه يمكن تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح لدى المقر الرئيس للمستشار المالي ومدير الاكتتاب شركة "فالكم للخدمات المالية" خلال فترة الطرح للحصول على تفاصيل أكثر حول معلومات الاتصال.

وستتم عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، وسيكون رد الفائض خلال يومين من تاريخ التخصيص.

وتأسست شركة "تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات" كشركة ذات مسؤولية محدودة في الرياض بتاريخ 19 أبريل 2016، وبرأس مال قدره 100 ألف ريال مقسمة إلى 100حصة عينية متساوية القيمة.

وقررت الشركة زيادة رأس مالها إلى 20 مليون ريال مقسمة إلى 2 مليون حصة نقدية قيمة كل حصة منها 10 ريالات، ثم تحولت الشركة إلى مساهمة مقفلة في نوفمبر 2020.