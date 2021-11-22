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أسهم اليابان تغلق على ارتفاع.. ومخاوف كورونا تحد من المكاسب

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم اليابان تغلق على ارتفاع.. ومخاوف كورونا تحد من المكاسب

وسط إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الرخيصة

طوكيو - رويترز

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عوض مؤشر نيكاي الياباني خسائره ليغلق على ارتفاع اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الرخيصة، بينما تسببت المخاوف من عودة فرض قيود كوفيد-19 في أوروبا في الحد من المكاسب.

وأغلق مؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 0.09% عند 29774.11 نقطة، بعد أن فقد ما يصل إلى 0.68% من قيمته في وقت سابق من الجلسة، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34% إلى 2042.82 نقطة.

وافتتحت السوق اليابانية على انخفاض لتقتفي أثر انخفاض مؤشر داو جونز في الجلسة السابقة، بفعل المخاوف المرتبطة بالجائحة.

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وتضررت معنويات المستثمرين على نطاق واسع بعدما أعلنت النمسا فرض قيود جديدة لمواجهة زيادة الإصابات، كما توجد مخاوف من أن تحذو ألمانيا حذوها.

وغير مؤشر نيكاي مساره بعد صعود العقود الآجلة الأميركية في ساعات التداول الآسيوية. وارتفع سهم مجموعة فاست للتجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس 0.47%.

واقتفت شركتا أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطتان بالرقائق أثر الارتفاع في مؤشر ناسداك المركب في الجلسة السابقة، حيث ارتفعتا 0.96% و0.35% على التوالي.

وأثرت أسهم شركات التنقيب عن النفط سلبا على الأسواق، حيث أدت مخاوف كوفيد-19 إلى انخفاض أسعار النفط، مع خسارة سهم إينبكس 4.47% وتراجع شركة اليابان للتنقيب عن البترول 0.35%.

كما تراجعت أسهم الشركات التي ستستفيد من قرارات عودة الأنشطة الاقتصادية، حيث تراجعت أسهم شركات الطيران 1.66% والسكك الحديدية 0.1%.

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