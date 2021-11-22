أسهم وحدة إيفرغراند للسيارات الكهربائية تتراجع بعد صفقة بسعر منخفض

تراجعت أسهم شركة New Energy Vehicle Group وهي وحدة السيارات الكهربائية التابعة للشركة المتعثرة إيفرغراند الصينية، بعد قيامها ببيع أسهم بسعر منخفض بقيمة 347 مليون دولار.

وتهدف الشركة من هذه الخطوة تعزيز مواردها المالية واستئناف إنتاج السيارات.

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وأوضحت الشركة أنها قامت ببيع 900 مليون سهم، بسعر 39 سنتاً للسهم الواحد، وهو أقل 15% من سعر إغلاق يوم الجمعة في هونغ كونغ.